Nadal: "Aunque tengo buena relación con Enrique Riquelme, tengo un grandísimo respeto para Florentino"

El extenista mallorquín Rafa Nadal en una rueda de prensa tras inaugurar su nuevo museo - ISAAC BUJ - EUROPA PRESS

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El extenista mallorquín Rafa Nadal ha vuelto a desmarcarse de las informaciones que relacionaban su nombre con posibles posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid.

"Aunque tengo buena relación con Enrique Riquelme, tengo un grandísimo respeto para Florentino, por todo lo que es y lo que ha sido para el Real Madrid", ha dicho en una rueda de prensa en Manacor, tras inaugurar su nuevo museo.

A preguntas de los medios, ha asegurado que entiende que se puedan hacer especulaciones pero que quiso dejar "claro" que no está "en ese momento ni en esa situación". "Lo que pueda pasar en un futuro no lo sé, ahora mismo estoy con mis cosas", ha agregado el manacorí.

Según ha agregado, entiende que se convoquen elecciones para que los socios puedan decidir. Además, ha afirmado que no sabe si Riquelme se presentará.

En este sentido, ha evitado valorar qué podría aportar este último al Real Madrid, subrayando que sería una apuesta nueva. "Como en todas las apuestas nuevas, las cosas se tienen que demostrar", ha sostenido.