Acto de reconocimiento en Raixa a las víctimas de la violencia machista por el 25N. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha conmemorado el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con un acto en Raixa en memoria de las 42 mujeres asesinadas por violencia machista en la isla desde que se iniciaron los registros oficiales, en el año 2003.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, junto con el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, y la vicepresidenta primera y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca; ha encabezado la ofrenda floral ante el monolito principal del memorial, según ha indicado la institución insular en un comunicado.

El resto de los asistentes han depositado ramas de olivo en los monolitos individuales que llevan los nombres de las víctimas, como símbolo de recuerdo de las vidas truncadas por la violencia machista.

En su intervención, el presidente ha reivindicado la importancia de preservar la memoria de cada una de las víctimas y ha remarcado que "no son solo una cifra", sino que eran "42 mujeres, con nombre y apellidos, con ilusiones y sueños por cumplir".

En consonancia con el lema de la campaña institucional del 25N de este año 'No te quedes mirando. Actúa', Galmés ha apelado a la responsabilidad colectiva ante cualquier manifestación de violencia machista y ha advertido que "no se puede permitir la indiferencia, el miedo o la falsa neutralidad ante la violencia contra las mujeres".

El presidente también ha incidido en la necesidad de reforzar los recursos especializados de atención a las víctimas y ha subrayado que cuando una mujer decide romper el silencio y pedir ayuda, las instituciones "no pueden fallar". En este sentido, ha recordado que, en lo que va de año, la Red de Servicios de Atención a las Violencias Machistas del Consell de Mallorca ha registrado más de 2.500 atenciones y demandas.

Galmés ha concluido su intervención con el deseo de que sus historias "no queden en el olvido" y de que los nombres de todas las víctimas "sigan presentes en la memoria colectiva". En ese sentido, ha reafirmado el compromiso de luchar para que "no se tenga que añadir ninguna hoja más a este memorial".

Durante el acto, la directora insular de Familias, Ana Ferriol, ha leído los nombres de las 42 mujeres asesinadas y los asistentes han guardado un minuto de silencio en su memoria. El homenaje ha contado con el acompañamiento musical de Alma Duo, que ha interpretado el 'Adagio' de Albinoni y el 'Aria de la suite nº 3' de Bach.

Al homenaje también han asistido la directora del Instituto Balear de la Mujer, Cati Salom, la alcaldesa de Bunyola, Maria Antònia Serralta, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Carlos Gómez Martínez, así como representantes de otras administraciones públicas, de entidades sociales y de los servicios especializados en la atención a las víctimas.

El memorial de Raixa, diseñado por la arquitecta Maria José Duch y ubicado en el jardín este de la casa principal, está integrado por piezas individuales en las que figuran el nombre y la fecha de fallecimiento de cada una de las mujeres asesinadas.

En el marco del acto institucional del 25N, el Govern ha reconocido la tarea del Casal Ariadna del Consell de Mallorca y la dedicación de sus profesionales en la atención a las víctimas de violencia machista. El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la directora del servicio, Maria Mut, han recogido el reconocimiento.

El Casal Ariadna ofrece acogimiento temporal, protección y atención integral a las mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijos e hijas, y las acompaña en el proceso de recuperación y de reconstrucción de un proyecto de vida autónomo y libre de violencia.