Rajoy alerta sobre el "déficit democrático actual" y la "gran polarización" en el Gobierno

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el presidente del PP de Eivissa, José Vicente Marí. - PP

EIVISSA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, ha advertido del "riesgo existente" en estos momentos debido al "déficit democrático tan grande" que hay en la actualidad y ha alertado sobre "la mayor polarización del Gobierno desde 1978".

Rajoy ha participado en la Conferencia Política del PP ibicenco protagonizando el diálogo 'Gobernar España, antes y hoy' con el presidente del PP de Eivissa, José Vicente Marí Bosó, quien ha comenzado recordando que Rajoy "fue el que nos sacó de una profunda crisis económica".

Al comparar el actual Gobierno con el que él dirigió, el expresidente ha explicado que en 2011 se encontraron al llegar con problemas como la crisis económica, "la peor herencia de la democracia", así como con la amenaza del rescate, lo que fue "una enorme pesadilla".

Además, ha recalcado que ya entonces se comenzaba a hablar de "cesiones" a los nacionalistas y "preocupaba" también el tema de ETA. "Hay alguno que anda presumiendo de que acabó con ETA. No, con ETA acabó la sociedad española", ha afirmado.

Sobre la situación actual, ha señalado las diferencias "notables" de su legislatura con las del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien ha criticado siga sin aprobar presupuestos, un hecho que ha calificado de "anormal, aunque algunos lo quieran hacer pasar por normal".

El expresidente ha criticado que el PSOE conformara un "gobierno Frankenstein" con gente que "no quiere saber nada sobre la Constitución, ni sobre España" y ha reiterado que algo que le parece "peligroso" es que con Sánchez se haya producido la "mayor polarización del Gobierno desde 1978", algo que es "muy malo para todos los españoles".

Tras recordar algunas decisiones tomadas durante su gestión, Rajoy se ha referido a la situación económica actual, con problemas de deudas "muy grandes" que van a seguir arrastrándose. "La herencia que va a recibir el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a ser muy mala. Habrá que recuperar muchas cosas, pero estoy convencido de que lo hará", ha concluido.