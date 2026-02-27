Rally Clásico Isla de Mallorca 2026: piezas de colección y la presencia del campeón Romain Dumas

Vuelve el Rally Clásico Isla de Mallorca 2026: récord de participación y la presencia de Romain Dumas. - RALLY CLÁSICO ISLA DE MALLORCA

PALMA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La XXII edición del Rally Clásico Isla de Mallorca se disputará del 5 al 7 de marzo con 106 equipos inscritos y récord absoluto de participación a pocos días de que la isla vuelva a convertirse en epicentro del automovilismo histórico europeo.

La prueba, conocida como 'La Perla de los Rallys', se consolida así como una de las grandes citas internacionales del calendario, según ha subrayado la organización.

La presentación oficial ha tenido lugar en Puerto Portals, sede permanente del rally y parque cerrado desde hace 14 años. El director de la prueba, Toni Dezcallar, ha estado acompañado por el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual; el director general de Puerto Portals, Alvaro Irala; el director insular de Turismo del Consell de Mallorca, Pedro Mas, y el vicepresidente de la Federación de Automovilismo de Baleares, Toni Pizá.

Dezcallar ha desgranado las claves de una edición que promete ser una de las más exigentes y mediáticas de su historia, con más de 100 equipos de 14 países diferentes.

UN RECORRIDO SELECTIVO CON EL SELLO DE SA CALOBRA

La competición se disputará del 5 al 7 de marzo y constará de 15 tramos cronometrados --dos más que el pasado año--, con más de 500 kilómetros de recorrido total y 170 kilómetros cerrados al tráfico.

El jueves arrancará con tres tramos nocturnos que marcarán las primeras diferencias. El viernes llegará uno de los momentos más esperados por pilotos y aficionados, en referencia a la mítica subida a Sa Calobra, considerada una de las carreteras más espectaculares y técnicas de Europa.

El sábado, seis especiales más decidirán la clasificación antes del regreso final a Puerto Portals, donde tendrá lugar la ceremonia de entrega de premios.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL Y PARQUE DE ENSUEÑO

Está previsto la participación de equipos de 14 países. Alemania (35%), España (28%) e Inglaterra (8%) lideran la inscripción, a los que se suman representantes de Francia, Suiza, Austria, Italia, Países Bajos o Eslovenia, entre otros.

En total, 25 marcas distintas estarán representadas en un parque automovilístico cuya edad media alcanza los 40 años, una cifra que habla del carácter genuinamente histórico de la prueba y del esfuerzo organizativo por reunir auténticas piezas de colección.

Entre ellas, destaca un BMW 328 Roadster de 1939, el vehículo más antiguo del rally, que competirá en la categoría de Velocidad y se convertirá en una de las imágenes icónicas del fin de semana.

Junto a él, joyas como los Ferrari 348 Challenge, un Porsche APAL de 1963 o el exclusivo Ferrari New Stratos elevarán el nivel del espectáculo. Además, cinco vehículos con pasado en el Mundial de Rallys (WRC) tomarán la salida como el Renault Clio Maxi, Lancia Delta Integrale HF, Subaru Impreza WRC, Peugeot 306 Maxi y un Mitsubishi Lancer EVO VI ex-Tommi Mäkinen.

ROMAIN DUMAS, LA GRAN ESTRELLA INTERNACIONAL

El nombre propio que sobresale en esta edición es el del francés Romain Dumas, cuya presencia supone un auténtico acontecimiento deportivo.

Dumas, piloto de talla mundial, cuenta con un palmarés reservado a leyendas. Le contemplan tres victorias en las 24 Horas de Le Mans (2010, 2013 y 2016), triunfos en Nürburgring, Spa y Sebring, y el título absoluto del Campeonato Mundial de Resistencia.

Además, ha competido al más alto nivel internacional, incluyendo participaciones en el Campeonato del Mundo de Rallys (WRC), lo que refuerza aún más su perfil polivalente y su prestigio dentro del automovilismo global.

En Mallorca pilotará un Peugeot 306 Maxi de 1997, uno de los modelos más icónicos de la era Kit Car. Su presencia no solo eleva el nivel competitivo de la prueba, sino que supone un honor para el resto de participantes, que tendrán la oportunidad de medirse en los tramos de la isla a uno de los grandes campeones internacionales del motor. En el parque cerrado y en los tramos, compartir asfalto con Dumas convierte esta edición en una cita aún más especial para equipos y aficionados.

NIVEL DEPORTIVO DE PRIMER ORDEN

Junto a Dumas, la lista de inscritos incluye nombres destacados como Nadal Galiana y Kris Rosenberger, además de los franceses Deflandre -referente en Regularidad- y Baillet, cuatro veces ganador del Tour de Corse Historique, que competirán con sendos Porsche 911 de 1976 y 1982.

El piloto balear Lorenzo Fluxà vuelve a correr el Rally Clásico Isla de Mallorca, al volante de un Opel Manta 400 ex-Jimmy McRae de 1984, junto a su copiloto Fernández García.

TRAMO VIRTUAL

Una de las grandes novedades de esta edición es la incorporación de un nuevo tramo en formato virtual ambientado Sa Calobra.

Por primera vez, cualquier aficionado podrá disputar el tramo más emblemático del Rally Clásico Isla de Mallorca desde cualquier punto de España.

Coincidiendo con la celebración de la prueba, durante todo el fin de semana se organizará una competición virtual de ámbito nacional a través del club SimRacing.

Todos los participantes inscritos podrán competir en el tramo digital, que llevará el nombre de Rally Spring Clásico Mallorca, y vivir la experiencia de pilotar en uno de los recorridos más espectaculares del automovilismo clásico.

Gracias a esta iniciativa, los aficionados al motor y a la simulación podrán sentirse como auténticos pilotos del rally, descargando el tramo y afrontando la mítica subida a Sa Calobra, incluyendo su inconfundible 'nudo de corbata', desde sus propios simuladores.

El pistoletazo de salida de esta innovadora propuesta tendrá lugar el jueves, con un emocionante duelo inaugural entre el campeón francés Romain Dumas y el youtuber y campeón de España de simulación Mike Coll.

Ambos se enfrentarán al tramo de Sa Calobra desde un simulador instalado en el puerto, en un acto que marcará el inicio oficial de la competición virtual.

MUCHO MÁS QUE DEPORTE

Más allá de la competición, el Rally Clásico Isla de Mallorca se ha convertido en un potente motor de promoción internacional para la isla.

Las instituciones han destacado durante la presentación su impacto en la desestacionalización turística y en la atracción de un visitante vinculado al deporte, la cultura del motor y el turismo de calidad.

Durante tres días, Puerto Portals será punto de encuentro para miles de aficionados que podrán vivir de cerca el ambiente del parque cerrado, la salida desde la dársena principal y la entrega de premios en uno de los enclaves más exclusivos del Mediterráneo.