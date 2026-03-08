Rally Clásico Isla de Mallorca: el francés Romain Dumas reina con más de cinco minutos de ventaja

El francés Romain Dumas, tras conquistar el Rally Clásico Isla de Mallorca - RALLY CLÁSICO ISLA DE MALLORCA

PALMA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El francés Romain Dumas ha conquistado el XXII Rally Clásico Isla de Mallorca, en la que ha sido su primera participación en la competición, con más de cinco minutos de ventaja de sus perseguidores.

La última jornada del rally arrancó a primera hora de la mañana del sábado en Puerto Portals, bajo un cielo encapotado y una lluvia intensa que pusieron a prueba a los pilotos.

A medida que avanzaba la jornada la lluvia cedió y los tramos finales se disputaron sin el asfalto mojado, una oportunidad para que los competidores exprimieran los motores a fondo en su última oportunidad para darle la vuelta a la clasificación.

Según ha informado la organización de la carrera en un comunicado, el piloto francés Roman Dumais y su copiloto Guilhem Zazurca, a bordo de su Peugeot 306 Maxi de 1997, se llevaron la victoria en la categoría de velocidad Pre 98.

Era su primera visita a Mallorca y sacó más de cinco de minutos de ventaja a sus perseguidores, dos equipos formados por corredores baleares.

En el grupo Pre 81, el equipo alemán de Heiko Becker Robach y Meik Hochwelle, a bordo de su Porsche 911 de 1977, se proclamaron campeones de la prueba tras realizar tres grandes jornadas. Tras ellos, un equipo balear y otro germano.

El equipo de Luxemburgo formado por Yann Munhowen, Luc Kalmes y su BMW M3 E30 de 1987 ganaron el grupo Pre 90 por segundo año consecutivo después de liderar la categoría durante toda la prueba. Un equipo balear y otro británico ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Por lo que respecta a las competiciones de regularidad, en la categoría Media Alta los belgas Ruben Maes y Aswin Pyck se impusieron con autoridad al volante de su Porsche 914/6 de 1970.

En la categoría Media Baja, en la que se vivieron momentos de tensión en el tramo de Sa Calobra, los alemanes Dirk Lührmann y Malte Lührmann, al volante de su Porsche 964 de 1989, levantaron los brazos.

ENTREGA DE PREMIOS

El director de la prueba, Toni Dezcallar, fue el encargado de entregar los trofeos a los ganadores acompañado por el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, y el director de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad del Consell de Mallorca, Javier Tascón.

Durante la ceremonia, Dezcallar no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer a los representantes del Ayuntamiento de Calvià, del Consell de Mallorca, al director de Puerto Portals y a todos los aficionados por su apoyo y cariño. La próxima edición, deslizó "seguro que traerá sorpresas y mucho sol".