Sin rastro de los migrantes desaparecidos al sur de Mallorca: la búsqueda concluirá este miércoles

Archivo - Salvamento marítimo encuentra un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de búsqueda desplegado a lo largo del martes y el miércoles por las autoridades para tratar de localizar a alguno de los migrantes que desaparecieron cuando navegaban a bordo de dos pateras al sur de Mallorca concluirá esta noche.

Fuentes de Salvamento Marítimo han explicado a Europa Press que, sobre las 19.45 horas, poco antes de poner fin al operativo, todavía no se había localizado ningún cadáver.

La búsqueda se ha centrado en un área de unas cuatro millas cuadradas al sur de Cabrera. La zona ha sido bien "perimetrada" y "peinada" por las embarcaciones de Salvamento Marítimo, pero por el momento no ha dado éxito.

El dispositivo seguirá en marcha hasta que la luz solar de este miércoles lo permita, pero no continuará a lo largo del jueves. Sí que se mantendrán los avisos a las embarcaciones que naveguen por la zona por si estas pudieran hacer algún hallazgo.

En la búsqueda de este miércoles han participado tres buques de Salvamento Marítimo. No lo han hecho los helicópteros de Salvamento ni de la Guardia Civil porque, según las mismas fuentes, se encuentran "en mantenimiento".

DOS TRAGEDIAS EN AGUAS DE MALLORCA

A lo largo de la jornada del miércoles se conocieron dos tragedias ocurridas en aguas próximas a Mallorca. La primera ocurrió a las 03.00 horas, cuando dos personas de origen magrebí fueron rescatadas a 12 millas al suroeste de la isla, ambos con síntomas de desnutrición y deshidratación.

Según su testimonio, llevaban al menos 15 días navegando a la deriva. Sus 17 compañeros de viaje murieron y fueron arrojados al mar conforme fallecían, explicaron a los servicios de emergencias.

Horas después trascendió el naufragio de otra patera, esta al sureste de Cabrera, de la que fueron rescatadas 19 personas con vida. También se localizaron dos cadáveres y se sospecha que puede haber cerca de una decena de desaparecidos.

En la embarcación, que naufragó la mañana del lunes pero que no fue localizada hasta el mediodía del martes, podría haber zarpado de las costas de Argelia con una treintena de personas a bordo.