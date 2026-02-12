Rechazada una PNL sobre la colaboración entre la Escuela de Hostelería de Ibiza y el sector agrario

IBIZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, ha rechazado, por siete votos en contra de PP y Vox y seis a favor, la Proposición No de Ley relativa a la colaboración de la Escuela de Hostelería de Ibiza con el sector agrario.

El socialista Ález Pitaluga ha defendido en la comisión parlamentaria la Proposición no de ley, según ha informado la Cámara en un comunicado.

En el texto, el Parlament instaba al Govern a promover un convenio de colaboración entre la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, el Consell de Ibiza y la Escuela de Hostelería, para fomentar la producción, transformación y comercialización del producto local de las Pitiusas.

Además, instaba al Govern a crear dentro de la Escuela un programa de innovación agroalimentario y transformación de producto local, orientado a la producción de conservas, aceites y otras elaboraciones agroalimentarias vinculados al sector primario pitiuso.

También se instaba al Govern a incorporar dentro de la Escuela contenidos sobre cocina de proximidad, sostenibilidad alimentaria o valorización del producto local, con el objetivo de vincular activamente la formación profesional en las necesidades del territorio.