Rechazan la rebaja de la nota para obtener el certificado de catalán en ESO y bachillerato

Archivo - Aula de un centro escolar. - CAIB - Archivo

PALMA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STEI ha mostrado su desacuerdo "rotundo" a la propuesta del Govern de actualizar las homologaciones de los títulos de ESO y bachillerato con los certificados de catalán con una rebaja de la nota.

Según ha denunciado públicamente el sindicato este miércoles en una nota de prensa, se pasará del siete como nota mínima para obtener un B2 en secundaria y un C1 en bachillerato, cuando hasta ahora se tenía que sacar un ocho.

Para el STEI, el Govern "cede una vez más a las exigencias de Vox de devaluar y menospreciar la lengua catalana", con la "excusa" de la adaptación a las nuevas calificaciones de notas, que ahora son cualitativas y no numéricas.

Todo ello, han lamentado, a pesar de que todos los indicadores demuestran que los conocimientos de catalán se van devaluando año tras año.

La nueva orden, siempre según el sindicato, incluye también una flexibilización de los requisitos para obtener la homologación del certificado de catalán con alumnos que haya hecho algún curso fuera de los territorios de habla catalana.

El STEI ha criticado que esta es "una medida más en la devaluación y minorización" de la lengua propia y que pone de manifiesto que el PP "es cautivo de los delirios de la extrema derecha en contra de la presencia y de un buen aprendizaje del catalán en la enseñanza".

Con todo, han sostenido que lucharán contra este "nuevo ataque" en los ámbitos de negociación pertinentes.