Reconocen con un premio en transformación digital la historia clínica compartida del IBSalut. - CAIB

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto IoREs, que el IBSalut ha puesto en marcha este año, ha recibido el premio Ennova Health 2026 en la categoría de Transformación Digital.

Este proyecto, ha recordado en nota de prensa la Conselleria de Salud, ha hecho posible que la historia clínica electrónica en las residencias para personas dependientes de Baleares sea accesible para el personal del IBSalut y para el de las residencias, de manera que la información introducida sobre el paciente se puede consultar en tiempo real.

La iniciativa es importante porque, por primera vez, los profesionales pueden obtener una visión única, actualizada y visible en tiempo real de la evolución sanitaria y social, lo que facilita el cuidado y la toma de decisiones.

Así, comparten al mismo tiempo información valiosa para prestar la atención más adecuada, como las pruebas médicas, los informes de ingreso, consulta y seguimiento, los cuidados necesarios y las pautas de medicación prescritas.

Para alcanzar este objetivo, ha hecho falta integrar los sistemas de información clínica de ambos ámbitos. De esta manera, ha quedado unificado el sistema, lo que hace posible incorporar y transmitir datos de los pacientes de las residencias con NEXA, sistema de información corporativo y plataforma de interoperabilidad.

Este trabajo tecnológico es el que ha valorado la organización a la hora de otorgar el premio Ennova Health en la categoría de Transformación Digital a la implantación de IoREs en el archipiélago.

En este sentido, la interoperabilidad de la información clínica de los residentes en centros de la red pública de atención a la dependencia se ha conseguido por medio de desarrollos en los softwares de los centros residenciales que hacen posible integrarse con NEXA y por medio de un sistema para intercambiar la información administrativa y asistencial. Asimismo, queda integrada la base de datos poblacional Civitas con el fin de mantener actualizados los datos administrativos de los usuarios de residencias.

ACTO EN MADRID

La subdirectora de Atención a la Cronicidad, Coordinación Sociosanitaria y Enfermedades Poco Frecuentes del IBSalut, Estefanía Serratusell, junto con la coordinadora del equipo técnico de Atención a la Cronicidad y Coordinación Sociosanitaria, Carmen Moreno, han recogido este reconocimiento que otorga 'Diario Médico' y 'Correo Farmacéutico', en un acto celebrado en Madrid.

El proyecto IoREs ya se está implantando en todas las islas y actualmente ya hay 25 residencias que cuentan con los requisitos de conectividad para compartir esta información, con lo que la historia clínica electrónica compartida ya llega a 1.892 personas dependientes.

Progresivamente se añadirán centros, hasta alcanzar los 43 de la red pública de atención a la dependencia del archipiélago, que suponen un total de 3.567 plazas.

Desde la Conselleria han destacado que IoREs es un paso importante en la estrategia del Govern para transformar el modelo de atención social y sanitario como una atención integrada, una respuesta única que combine ambos cuidados.

Según han resaltado, agilizando la coordinación sociosanitaria se promueve una atención más eficaz y más directa, según las necesidades de cada usuario y teniendo en cuenta las nuevas demandas asistenciales, especialmente el envejecimiento de la población y el aumento de los casos de enfermedades crónicas.

El proyecto tiene un presupuesto de 1,5 millones de euros y está financiado con fondos del Programa de Sostenibilidad, Mejora de la Eficiencia y Acceso Equitativo al Sistema Nacional de Salud.

Es una de las actuaciones incluidas en el Plan Estratégico de Transformación e Innovación en Salud Digital 2025-2029, impulsado por el IBSalut, que tiene el objetivo, entre otros, de garantizar una información sanitaria interconectada y accesible con un sistema de datos interoperable y digitalizado que posibilite hacer diagnósticos más rápidos y precisos.

De hecho, IoREs es una más de las iniciativas de este Plan Estratégico que ha sido galardonada, ya que son varios los premios que el IBSalut ha recibido desde su puesta en marcha en julio de 2025.

Los premios Ennova Health, que este año celebran su sexta edición, reconocen la labor de profesionales, instituciones y empresas que han llevado a cabo iniciativas digitales que han aportado valor, han contribuido a la sostenibilidad del sistema y han mejorado la vida de los pacientes.