La red de atención a personas en entornos de prostitución de Palma atendió a 1.328 personas en 2025

Presentación de la memoria de la Red de Atención Directa a Personas en Entornos de Prostitución de 2025. - EUROPA PRESS

PALMA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Red de Atención Directa a Personas en Entornos de Prostitución del Ayuntamiento de Palma atendió durante 2025 a un total de 1.328 personas, de las que el 55% correspondió a situaciones nuevas y el 45% a casos ya conocidos por los servicios municipales.

Según los datos presentados este lunes por la regidora de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento, Lourdes Roca, el 82% de las personas atendidas ejercía la prostitución en el momento de la intervención, frente al 14% que, aunque ya no se encontraba en activo, continuaba vinculado al entorno.

Las principales demandas atendidas se concentraron en ámbitos como las ayudas sociales y la atención a problemas de salud.