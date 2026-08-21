La red Melib suma 325 puntos de recarga y eleva la operatividad del 60% al 84% desde 2023. - CAIB

PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La red Melib de puntos de recarga ha sumado en los últimos tres años 325 emplazamientos y ha elevado la operatividad del 60 al 80 por ciento desde 2023, según ha informado este viernes la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado.

En concreto, de los 1.100 puntos de recarga y una operatividad del 60 por ciento que tenía en 2023, ha pasado a los 1.425 puntos y una operatividad media del 84 por ciento en 2026. Son 325 puntos más, un incremento del 29,5 por ciento, y una mejora de 24 puntos porcentuales en el funcionamiento de la red.

Una parte importante de esta mejora, han explicado desde la Conselleria, se ha producido con la implantación de los convenios de mantenimiento a todo riesgo, que el Instituto Balear de la Energía (IBE) pone a disposición de los operadores públicos.

Con este modelo, la red dispone de un servicio de atención de incidencias las 24 horas del día y de un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo de los puntos adheridos. El primer año, en 2025, se formalizaron 30 de estos convenios con los ayuntamientos y actualmente ya hay 39.

También ha avanzado la implantación de tarifas. De ningún municipio con tarifa en 2023 se pasó a 20 en 2025 y a 36 en 2026. Al mismo tiempo, el uso de la red ha continuado aumentando: durante 2025 se registraron 467.494 sesiones de carga, un 44 por ciento más que el año anterior.

La Melib también ha incorporado la interoperabilidad con operadores privados, que permitirá a los usuarios utilizar puntos de recarga gestionados por otras empresas desde una única aplicación. La previsión es que en 2027 haya más de 1.000 puntos privados visibles en la plataforma.

Para 2027, el Govern se ha fijado como objetivo llegar a los 1.500 puntos de recarga, lograr una operatividad media del 90 por ciento y disponer de 75 convenios de mantenimiento y 75 administraciones y entidades con tarifa. Este recuento incluye todos los ayuntamientos de las Islas, los cuatro consejos insulares y otras entidades públicas.