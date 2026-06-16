La red Melib logra en Eivissa una disponibilidad del 86,5% para los usuarios

EIVISSA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Energía (IBE) ha informado de la mejora progresiva de la red pública de cargadores eléctricos Melib en la isla de Eivissa, que ya ha logrado una disponibilidad del 86,5 por ciento para los usuarios.

Según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, la red dispone de 66 puntos de carga y 163 conexiones distribuidas en todo el territorio insular, 137 de las cuales se encuentran operativas.

Los puntos de carga están repartidos entre los cinco municipios de la isla. El municipio de Eivissa cuenta con 20 cargadores y 40 conexiones; Sant Antoni dispone de cinco cargadores y diez conexiones; Sant Joan también tiene cinco puntos y diez conexiones; Sant Josep concentra 16 cargadores y 60 conexiones, mientras que Santa Eulària dispone de 14 cargadores y 29 puntos de recarga.

Los municipios de Sant Joan, Sant Josep y Santa Eulària presentan los niveles más elevados de disponibilidad de la red Melib en la isla. Este convenio, de adhesión voluntaria para los ayuntamientos, se enmarca en el Plan de choque para la mejora de la red pública de recarga impulsado por el Govern.

La red Melib dispone actualmente de más de un millar de plazas de recarga distribuidas entre Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, y continúa ampliándose gracias a la colaboración entre administraciones y entidades públicas y privadas. El sistema permite localizar puntos de recarga, consultar su disponibilidad en tiempo real y gestionar las recargas mediante la aplicación móvil Melib.

Además, la red cuenta con un servicio de atención de incidencias las 24 horas del día y un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo que permite mantener elevados niveles de operatividad y disponibilidad del servicio. En este sentido, el Govern ha recordado que continúa trabajando en la renovación y modernización de los equipos para mejorar la experiencia de los usuarios y reforzar la fiabilidad de la red pública de recarga.