Reforma de la Estación Intermodal de Palma: nuevos baños, nueva señalización y nueva oficina de atención

Presentación del proyecto de reforma integral de la Estación Intermodal - EUROPA PRESS

PALMA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha iniciado la primera mejora integral de la estación Intermodal de Palma para aumentar y mejorar la accesibilidad, la seguridad y el confort de los usuarios del transporte público, y que se desarrollará y se prevé finalizar a lo largo de 2026, con una inversión total de 3,6 millones de euros.

Lo ha explicado este jueves en rueda de prensa el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, que ha señalado que "desde el primer día" el Govern ha tenido como prioridad la mejora del transporte público, tanto del TIB como de SFM, y ha subrayado que dicha modernización pasa necesariamente por actuar en el "centro neurálgico" del sistema.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 3,6 millones de euros financiados con fondos europeos. De ellos, un millón ya se ha ejecutado en 2025 y el resto se completará a lo largo de 2026, con la intención de que las mejoras tengan efectos inmediatos.

Mateo ha dicho que el objetivo de la reforma es disponer de "una estación más moderna, accesible y segura, a la altura del transporte público de Mallorca". También ha incidido en que esta intervención es "parte del camino" hacia la transformación del sistema de movilidad.

AUMENTO DE USUARIOS

La estación ha pasado de registrar 5,8 millones de usuarios en 2021 a 16,5 millones en 2025. En el caso del TIB, aproximadamente el 68% son residentes, mientras que en tren y metro los usuarios locales superan el 92%. La directora general de Movilidad, Lorena del Valle, ha destacado que el crecimiento de los últimos años "viene claramente de la mano del usuario residente".

Para evitar afectaciones a los miles de viajeros que utilizan diariamente la estación, la reforma se ha planificado en diferentes fases.

ACTUACIONES PREVISTAS

Entre las actuaciones previstas, se actualizarán diez escaleras mecánicas, cuatro ya están en funcionamiento y las seis restantes se sustituirán durante 2026.

También se instalarán nuevos baños, adaptados para ostomía y diseñados para facilitar el uso por parte de personas con movilidad reducida. Además, se incorporará nuevo pavimento podotáctil, se ha actualizado la megafonía y la señalética se renovará a lo largo de 2026.

La modernización incluye la mejora de los sistemas de ventilación y climatización, la incorporación de ventiladores en los andenes de autobuses y la instalación de nuevas pantallas informativas.

Los baños, que cambiarán de ubicación, aumentarán su capacidad y estarán situados junto a las zonas podotáctiles para facilitar su localización. El actual espacio de baños se convertirá en zona de bicicletas.

Por su parte, la oficina de atención al usuario se unificará con el punto de información, de manera que permitirá realizar trámites en un entorno más cómodo y con espacios de espera mejorados. En materia de seguridad, ya se han renovado e incrementado las cámaras en el vestíbulo y en los andenes de tren y metro.

FRAUDES DE TARJETA

En relación a unos supuestos fraudes detectados en Ibiza con las tarjetas de transporte, Del Valle ha aclarado que en Mallorca no se ha detectado ningún caso y ha recordado que para obtenerla es obligatorio presentar el DNI o NIE y estar empadronado en la isla, por lo que es inviable que esto ocurra.