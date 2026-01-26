Refuerzan los puntos de atención con el objetivo de duplicar las citas para expedir la tarjeta única de transporte

El Conseller De Vivienda, Territorio Y Movilidad Del Govern, José Luis Mateo, Y Regidor De Movilidad De Palma, Toni Deudero, Este Lunes En La Estación Intermodal. - EUROPA PRESS

PALMA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Ayuntamiento de Palma han reforzado los puntos de atención al usuario para tratar de alcanzar las 5.000 citas semanales para expedir la nueva tarjeta única de transporte, el doble que hasta ahora.

El refuerzo se centra en la nueva sala de emisión centralizada de la estación Intermodal de Palma, donde se han habilitado diez puntos de atención --el doble que hasta el momento-- con más personal.

Esta medida, según ha indicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Transportes en un comunicado, permitirá incrementar el número de citas en unas 400 adicionales en el día.

De esta forma, la oferta para tramitar la nueva tarjeta se duplicará y permitirá pasar de las más de 2.000 citas actuales a más de 5.000 a la semana en la estación Intermodal.

Estos puntos de atención al usuario para expedir la tarjeta única, que permite viajar en el tren, metro, TIB y EMT, estarán abiertos de lunes a sábado en horario por la mañana y tarde.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo, y regidor de Movilidad de Palma, Toni Deudero, han visitado este lunes la estación Intermodal con motivo de este refuerzo.