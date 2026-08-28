El refuerzo policial en Playa de Palma se salda, de momento, con 3.200 actas por distintas infracciones desde mayo

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, con dos agentes de la Policía Local de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

Confiscados unos 100.000 productos en casi 90 actuaciones contra la venta ambulante ilegal PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El refuerzo policial del dispositivo de Seguridad Turística (Setur) en Playa de Palma, formado por 90 agentes, se ha saldado desde el mes de mayo hasta agosto con 3.200 actas por distintas infracciones.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha señalado los "excelentes resultados" del dispositivo especial Setur, que desde su inicio en mayo ha tramitado más de 3.000 actas por distintas infracciones, entre las que figuran la venta ambulante ilegal, la actividad ejercida por masajistas, la práctica del juego del trile o el consumo de bebidas alcohólicas.

En concreto, el dispositivo Setur recoge 3.244 actas tramitadas, de las cuales 2.243 corresponden a actuaciones relacionadas con la venta ambulante ilegal. Esta cifra supone el doble de las 1.200 registradas por el mismo motivo durante la campaña del año pasado, entre mayo y octubre.

Las actuaciones contra la venta ambulante ilegal han permitido poner en marcha 88 dispositivos específicos de vigilancia que han confiscado cerca de 100.000 productos, de los que unos 78.000 corresponden a productos cuya comercialización constituye un delito contra la propiedad industrial.

Martínez ha recordado el "importante" refuerzo de la presencia policial en Playa de Palma durante el periodo estival y ha agradecido "el compromiso, profesionalidad e implicación" de los agentes.

El dispositivo Setur está activo desde el 11 de mayo y se mantendrá hasta el 31 de octubre con el objetivo de reforzar la presencia policial y garantizar la seguridad en las zonas de mayor afluencia durante la temporada turística.

Este año cuenta con 95 efectivos destinados específicamente a Playa de Palma, con una media diaria de 60 agentes operativos que garantizan la vigilancia de la zona durante las 24 horas del día.

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA ORDENANZA CÍVICA

El alcalde, en relación con la ordenanza cívica, ha afirmado que se trata de "una herramienta sumamente útil para dotar de recursos a la Policía Local a la hora de construir entre todos una ciudad con una mejor convivencia, donde las conductas que la ponen en riesgo queden absolutamente erradicadas".

En este sentido, Martínez ha invitado a los partidos de la oposición "a reflexionar sobre qué modelo de ciudad quieren", si "un modelo de ciudad cívica" o una "ciudad caracterizada por el desorden".