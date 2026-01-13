Refuerzo de trenes por Sant Antoni y Sant Sebastià: frecuencias y horarios

Archivo - Trenes de SFM en la estación - CAIB - Archivo

PALMA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) habilitará servicios especiales con motivo de las fiestas de Sant Antoni y Sant Sebastià para acercar de manera cómoda y segura a todos aquellos que necesiten desplazarse a las celebraciones de estas fiestas tan populares.

La empresa pública ferroviaria, según ha informado en nota de prensa la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, ha programado trenes nocturnos para las 'revetlas' de Sant Antoni (del viernes al sábado) y Sant Sebastià (del lunes al martes).

Igualmente, se habilitarán trenes de refuerzo durante la tarde para el viernes 16, y desde primera hora de la tarde y hasta la finalización del servicio por la noche para el sábado 17 y domingo 18.

SANT ANTONI

En cuanto a la celebración de Sant Antoni, SFM ha habilitado servicios especiales durante la tarde del viernes y añade un servicio especial Palma-Sa Pobla con salida a las 19.05 horas y tres servicios especiales Inca-Sa Pobla con salidas a las 20.38, 21.38 y 23.00 horas, que a su vez van conectados con servicios Palma-Inca, de forma que el usuario solo tendrá que cambiar de tren en Inca para continuar en dirección a Sa Pobla si viaja desde cualquiera de las estaciones entre la Intermodal e Inca.

En sentido contrario, la empresa habilita tres trenes de refuerzo que realizarán el recorrido Sa Pobla-Inca, con salida a las 20.15, 21.15 y 22.15 horas, y un servicio Sa Pobla-Palma a las 00.15 horas.

Asimismo, SFM ha programado trenes durante toda la madrugada. Partirán tres servicios especiales desde Palma hacia Sa Pobla, con salidas a las 23.15, 01.15 y 03.15 horas; y otros tres Palma-Manacor, con salidas a las 00.15, 02.15 y 04.15 horas.

Los servicios de vuelta hacia Palma desde Manacor y Sa Pobla también serán seis, tres desde Sa Pobla y tres desde Manacor. El primero desde Sa Pobla efectuará la salida a las 00.45 y la última a las 04.45 horas. En el caso de Manacor, la primera salida tendrá lugar a las 23.30 y la última a las 03.30 horas.

SANT SEBASTIÀ

Por su parte, con motivo de las fiestas de Sant Sebastià, SFM ha programado servicios especiales nocturnos para la 'revetla', durante la madrugada del lunes día 19 al día 20.

Igualmente, para facilitar la asistencia mediante transporte público a las actividades programadas durante el fin de semana, se ha reforzado el servicio para el sábado 17 y domingo 18, con trenes añadidos desde primera hora de la tarde y hasta la finalización del servicio por la noche.

REVETLA DE SANT SEBASTIÀ

En cuanto al lunes día 19, víspera de Sant Sebastià, SFM ha habilitado un total de 12 servicios nocturnos durante toda la madrugada, que efectuarán los trayectos Sa Pobla-Palma y Manacor-Palma en ambos sentidos.

Así, habrá tres trenes Manacor-Palma con salidas a las 23.30, 01.30 y 03.30 horas; y otros tres Sa Pobla-Palma a las 00.45, 02.45 y 04.45 horas.

En cuanto a las salidas desde Palma, se han habilitado seis servicios especiales: tres trenes Palma-Manacor, con salidas a las 00.15, 02.15 y 04.15 horas y otros tres Palma-Sa Pobla, a las 23.15, 01.15 y 03.15 horas.

Cabe recordar que el martes 20, día de Sant Sebastià, el servicio programado es el habitual de día festivo. Todos los trenes especiales habilitados para estos días efectúan paradas en todas las estaciones intermedias entre el origen y el destino.