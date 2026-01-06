Revetla de Sant Sebastià 2026: primeras bandas confirmadas

Archivo - La banda Crystal Fighters durante su concierto en el Wizink Center. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Pitxorines y Guaraná se han dado a conocer a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Palma como parte de los conciertos de la Revetla de Sant Sebastià de este año.

El grupo Pitxorines, formado por ocho jóvenes mallorquinas, presentará su propuesta en la plaza Mayor la noche del 19 de enero, víspera de la festividad del patrón de 'Ciutat'. La banda revisita el cancionero popular de Mallorca desde una mirada fresca, actual y con mucha personalidad.

La plaza Joan Carles I será el escenario que acogerá el concierto de Guaranà, una banda con tractoria y canciones bien conocidas como 'La casa de Inés' y que forman parte de la memoria de toda una generación.

Guaraná despliega un pop con influencias latinas, estribillos reconocibles y un directo pensado para compartir.

Estos nombres se suman al de la banda Crystal Fighters, que se dio a conocer la pasada semana y dará el pistoletazo de salida a los conciertos de las fiestas de Sant Sebastià 2026 con un directo en la plaza de España.

La cita, el 16 de enero, será gratuita y abrirá una programación que se completará con nuevas confirmaciones.