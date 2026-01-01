Los refugios del Consell de Mallorca registran un nuevo récord de ocupación en 2025 con más de 43.000 visitantes

Archivo - Mirador desde uno de los albergues de la red de refugios del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los refugios del Consell de Mallorca han vuelto a marcar un máximo histórico en ocupación durante 2025, con un total de 43.222 visitantes.

Esta cifra representa un incremento del 7,4 por ciento con respecto al año anterior, lo que se traduce en un total de 2.982 plazas ocupadas más.

Así lo han detallado desde la institución insular este jueves en una nota de prensa, en la que han recordado que los siete refugios del Consell están ubicados en fincas públicas y ofertan un total de 264 plazas.

Concretamente, en el refugio de Tossals Verds se han registrado 8.200 estancias; en So n'Amer 9.264; en Muleta 6.147; en Can Boi 7.135; el del Pont Romà 5.714; y en el del Galatzó 6.537.

El Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes ha abierto este año del refugio de la Coma d'en Vidal, que permanecía cerrado desde hace años. Desde que abrió sus puertas, a finales de abril, este establecimiento ha registrado un total de 250 estancias.

Desde el Consell han destacado que estos refugios han rozado la plena ocupación en los meses de abril y octubre, los que tienen más usuarios, al igual que ha ocurrido en el puente de la Constitución, cuando colgaron el cartel de lleno y se alcanzó una ocupación de 615 personas, un 1 por ciento más que en el año anterior.

En este sentido, el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural i Deportes, Pedro Bestard, ha destacado "el excelente servicio que se ofrece a los visitantes de los refugios".

Así, ha sostenido que los excursionistas, tanto nacionales como internacionales, "transmiten una valoración muy positiva" tanto de los alojamientos que gestiona la institución insular como de la Ruta de Piedra en Seco, muy transitada por los usuarios que acceden a los refugios.

La institución ha recordado que en 2026 el presupuesto destinado a financiar el mantenimiento de fincas públicas y los refugios alcanzará los 2,8 millones, un 11 por ciento más que en 2025. "Lo que demuestra nuestra apuesta por la calidad del servicio que ofrecemos", ha dicho Bestard.

En el periodo de Navidad, entre el 27 de diciembre y el 6 de enero, se han alcanzado un total de 1.460 plazas ocupadas, cifra similar al mismo periodo del pasado año, siendo los visitantes de nacionalidad española los más numerosos en estas fiestas.

En concreto, el refugio de So n'Amer, con un total de 305 plazas ocupadas y Tossals Verds, con 267 pernoctaciones, son los establecimientos con mayor demanda durante las fiestas navideñas.