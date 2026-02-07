Regidores de los municipios de Mallorca asisten a una formación para revitalizar el comercio local

Regidores de Comercio de los municipios de Mallorca asisten a una de las jornadas de formación del Consell. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Varios regidores de Comercio de diferentes ayuntamientos de Mallorca han acudido a una formación del Consell de Mallorca orientada a dotarles de herramientas prácticas para fortalecer el comercio de proximidad.

Con esta iniciativa, la institución insular trata de "reafirmar su compromiso" para apoyar el tejido económico local mediante la puesta en marcha del taller 'Estrategias para la dinamización económica de los municipios: del comercio al impulso del producto local', en el que participan expertos y personal de los ayuntamientos adscritos a funciones relacionadas con el comercio, ferias, fiestas y promoción económica.

En un comunicado, el Consell de Mallorca ha explicado que esta propuesta surge del trabajo continuo del Consejo Asesor de Producto y Comercio de Mallorca (Capicma), un órgano creado esta legislatura para "proteger y reactivar el comercio de proximidad y aumentar el consumo del producto local".

El taller se distribuye en cinco jornadas y surge tras los resultados que se obtuvieron en las reuniones del citado órgano asesor, acordado por los regidores de los municipios de Mallorca.

Durante la presentación, la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha destacado que con esta formación "se podrán adquirir conocimientos teóricos y prácticos para transformar el modelo de comercio de proximidad en los municipios, recursos para planificar y ejecutar proyectos de dinamización comercial, revitalizar espacios comerciales, integrar estrategias para promocionar el producto Mallorca y fomentar el emprendimiento en el sector del comercio local, entre otros".

Asimismo, Amate ha remarcado que el comercio de proximidad y el producto local "tiene que ir de la mano" y focalizar sus esfuerzos en "la innovación como un elemento clave para dinamizar la economía de Mallorca".

"El Consell está convencido de que es muy necesario poder aportar unos conocimientos generales en esta materia al personal de los ayuntamientos, para abordar los retos que se presentan en el día a día de sus comercios y del producto local de cada zona", ha subrayado.

El programa docente, liderado por el director de la consultora Focalizza y profesor de la Universitat de Girona, Oriol Cesena Mèlich, tiene como objetivo "transformar el modelo comercial" de los municipios mallorquines.

Para ello ha señalado que hay que proporcionar un marco conceptual actualizado sobre el comercio de proximidad, impulsar la colaboración público-privada para revitalizar los espacios comerciales de la isla, integrar el turismo y la promoción del producto local de Mallorca en las estrategias de venta y fomentar la innovación y la creación de empleo.

El taller se divide en cinco módulos temáticos que abordan desde los retos actuales del sector hasta las estrategias específicas de digitalización e identidad comercial. Con una duración total de 25 horas repartidas en cinco jornadas, diseñadas bajo una modalidad híbrida que combina el aprendizaje directo con la flexibilidad digital.

En las reuniones de las comisiones de trabajo del Capicma también se ha propuesto publicar unas guías de buenas prácticas en materia de comercio de proximidad y de producto de Mallorca. Estas guías se elaborarán con un carácter técnico y se convertirán en una referencia para que los representantes de los ayuntamientos tengan una visión más amplia y transversal del sector comercial.