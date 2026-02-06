La regularización extraordinaria de personas migrantes podría beneficiar a 700 personas en Menorca

MENORCA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La regularización extraordinaria de personas migrantes impulsada por el Gobierno central podría beneficiar a 700 personas en Menorca, según han indicado este viernes el secretario general de los socialistas de la isla, Pepe Mercadal, quien ha avanzado que se presentarán mociones en todos los ayuntamientos con el objetivo de extender el compromiso con esta iniciativa a todas las administraciones públicas.

Asimismo, ha anunciado que el PSOE "se volcará en acompañar a quien lo necesite en el proceso de regularización, cuyos trámites se detallarán en las próximas semanas".

Mercadal ha explicado que la propuesta incluye, en primer lugar, expresar el apoyo a la regularización extraordinaria como una medida de avance en derechos, justicia social y cohesión democrática. En segundo lugar, insta al Govern, consells y ayuntamientos a colaborar activamente en la difusión y aplicación de esta medida, garantizando información, acompañamiento jurídico y apoyo administrativo a las personas beneficiarias.

"Regularizar a las personas que ya viven en España significará poner orden y reconocer derechos allí donde hoy hay vulnerabilidad y economía sumergida. Esta medida desbloquea una respuesta muy necesaria que llevaba meses estancada y pone el acento en la convivencia, el orden y los derechos", ha dicho.

El socialista también ha criticado el discurso "contradictorio" del PP y ha recordado que "la regularización no genera más inmigración irregular, sino que aumenta las cotizaciones, reduce la explotación laboral y mejora la asignación del empleo".

"Durante décadas, el PP entendió que la regularización era una herramienta legítima, responsable y compatible con el interés nacional, hasta que apareció la extrema derecha. Lo que ha cambiado no es la realidad migratoria, sino la estrategia política del PP: cuando regularizar sirve para gobernar, es vocación de Estado; cuando lo impulsa otro gobierno, intenta convertirlo en miedo y confusión", ha recalcado.

Finalmente, Mercadal ha preguntado al PP de Menorca, que ha registrado una moción en contra de la regularización en el pleno del Consell, "cuál es su solución para todas estas personas que están en Menorca, si no es la regularización. ¿Es su modelo expulsarlos, como está haciendo Trump?".