La rehabilitación de las Cases del Retiro costará más de dos millones de euros y se integrarán en el jardín botánico

Render del proyecto de rehabilitación de las Cases del Retiro.- AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado de forma inicial el proyecto básico para la rehabilitación de las Cases del Retiro, ubicadas en el bosque de Bellver, que tendrá un coste estimado de 2,1 millones de euros.

El objetivo de la actuación es destinar este inmueble, un bien catalogado que data del siglo XVIII, a la creación de un espacio de divulgación que, a su vez, se integrará el futuro jardín botánico de la ciudad.

Así lo ha explicado el portavoz adjunto del Ayuntamiento, Llorenç Bauzá, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este miércoles.

El proyecto básico que ha recibido luz verde prevé un presupuesto de 2,1 millones de euros procedentes de los fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS) y un plazo de ejecución de un año y un mes.

La intención, ha apuntado el regidor, es recuperar un inmueble de "alto valor patrimonial" y que "desgraciadamente, tras años de abandono, está deteriorado", al servicio de la ciudadanía.

Allí se ubicará un centro de interpretación del bosque de Bellver que estará integrado en el futuro jardín botánico de Palma y reforzará la oferta cultural, social y medioambiental de la ciudad.

"Permitirá consolidar un espacio de divulgación de la ciudad y de sensibilización del entorno histórico y natural. Entendemos que esta joya patrimonial debe ser recuperada y restaurada por parte de la administración", ha señalado.

El proyecto contempla la recuperación de un acceso a Bellver que actualmente está inhabilitado y que abrirá el bosque a los barrios de Génova y la Bonanova; la reforma integral de las dos plantas del edificio; y la construcción de un aparcamiento para coches y bicicletas. Además, prevé la adecuación de las zonas exteriores con espacios para peatones y de descanso.