La rehabilitación del puente de Sa Colàrsega concluirá a finales de febrero

Obras en el puente de Sa Colàrsega en Ciutadella - CAIB

MENORCA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación del puente de Sa Colàrsega, en el puerto interior de Ciutadella, acabarán a finales de este mismo mes de febrero, a pesar de estar previsto en un primer momento para principios del mes de abril.

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, acompañado por la alcaldesa de Ciutadella, Maria Jesús Bagur, por el gerente de PortsIB, Kiko Villalonga, y por la exalcaldesa, Juana Mari Pons, ha visitado esta mañana el estado de ejecución de los trabajos impulsados por PortsIB, con una inversión de 850.540 euros.

Desde el Ejecutivo autonómico han subrayado que la intervención ha entrado en una fase decisiva con la instalación del nuevo armazón estructural del puente. En este sentido, han explicado que en los últimos días se han instalado tres vigas metálicas de 17,6 metros de longitud, diseñadas para asumir las cargas del tráfico rodado y garantizar la seguridad estructural del conjunto. "Estas vigas, fabricadas en Cataluña, quedan completamente integradas en el interior de la estructura existente, de modo que el puente mantiene su imagen histórica y su valor patrimonial", han destacado.

A esta actuación se suma la llegada e instalación de las nuevas losas de hormigón especial, fabricadas en Madrid y diseñadas específicamente para soportar el ambiente marino, la salinidad y la intemperie, que en los próximos días quedarán completamente colocadas. El tablero se compone de ocho losas centrales destinadas al tráfico rodado y dieciséis losas en voladizo para el paso de peatones, que permitirán configurar el nuevo pavimento del puente manteniendo la estética original.

Desde el punto de vista técnico, la actuación incorpora materiales y soluciones de alta durabilidad. El hormigón utilizado es de alta resistencia, con una dosificación superior a 350 kg/m3, al que se añaden microsílice, aditivos para compensar la retracción y componentes impermeabilizantes.

El Govern ha indicado que todos los elementos metálicos reciben un sistema de protección anticorrosiva con tres capas de pintura específica para estructuras expuestas al medio marino, conforme a la norma ISO 12944 de 2023.

Asimismo, han apuntado que el desarrollo de la obra ha permitido compatibilizar los trabajos con el uso portuario, manteniendo siempre que ha sido posible el paso inferior de embarcaciones y minimizando las molestias a los usuarios.

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha destacado que la actuación "permite reforzar la seguridad del puente al mismo tiempo que se preserva su valor patrimonial y su imagen histórica" y ha señalado que "este tipo de intervenciones demuestran que es posible modernizar las infraestructuras portuarias sin renunciar a la identidad y al carácter propio de nuestros puertos".