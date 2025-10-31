La Reina Sofía presidirá en Ibiza la inauguración del XI Congreso Nacional de Alzheimer

La Reina Sofía a su salida de la embajada de Tailandia tras firmar en el libro de condolencias por el fallecimiento de la Reina Sirikit, a 30 de octubre en Madrid - José Oliva - Europa Press

IBIZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Reina Doña Sofía presidirá en Ibiza la inauguración del XI Congreso Nacional de Alzheimer, que tendrá lugar el 6 de noviembre en el Recinto Ferial de la isla.

La Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA), el Consell de Ibiza y Alzheimer Iberoamérica (AIB), junto con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera organizan en la Isla la XI edición del Congreso Nacional de Alzheimer y el XV Congreso Iberoamericano de Alzheimer, en los que se reunirá a cerca de 500 asistentes de distintas disciplinas.

Los congresos se prolongarán hasta el 8 de noviembre en el Recinto Ferial de Ibiza, según ha informado la organización del congreso en un comunicado.

Bajo el lema 'Rompiendo Fronteras', cientos de participantes procedentes de distintos países se darán cita en la isla de Ibiza para abordar temas clave como la investigación, los nuevos tratamientos, la atención sociosanitaria, la acción política, la protección de derechos y el papel del tejido asociativo, todo ello bajo la demanda de la comprensión de esta enfermedad y otro tipo de demencias desde una perspectiva global.

De este modo, este congreso se convertirá en un espacio único de encuentro, formación e intercambio de conocimientos entre profesionales, familiares, voluntarios y representantes de organizaciones nacionales e internacionales, con el fin de derribar las barreras geográficas y unir esfuerzos entre Europa y Latinoamérica para afrontar de manera conjunta los desafíos que plantean el Alzheimer y otras demencias.