Rels B reúne a más de 40.000 personas en su concierto gratuito en Palma - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista mallorquín Daniel Heredia, más conocido como Rels B, reunió anoche a más de 40.000 personas en el concierto gratuito que ofreció en el Parc de la Mar de Palma con motivo de la celebración de la Diada de Mallorca.

El cantante repasó diferentes etapas de su carrera, desde sus primeros trabajos hasta las producciones que lo han consolidado como uno de los principales nombres de la música urbana en el ámbito internacional, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El concierto, organizado por la institución insular, formó parte de los actos de la Diada de Mallorca y sirvió también para que Heredia compartiera con la ciudadanía su nombramiento como Hijo Predilecto de Mallorca, que se oficializará este sábado.

El Consell ha destacado la "conexión directa" que Rels B estableció con el público, llegado desde diferentes puntos de la isla, y la "dimensión emocional" de una noche que transcurrió con la Catedral de fondo.