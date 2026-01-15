La remodelación de la estación de tren del Pont d'Inca mejora los accesos y ofrece nuevos espacios para uso ciudadano

Estación de tren del Pont d'Inca, en Marratxí - CAIB

Las obras de rehabilitación del conjunto de edificios de la estación ferroviaria del Pont d'Inca han supuesto mejoras en los accesos, modernizaciones de los espacios exteriores, así como la adecuación de la nueva sede de la Asociación de Amigos del Ferrocarril y nuevos usos de servicio a la ciudadanía.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha visitado este jueves la estación con motivo de la finalización de las obras, junto con el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart; la directora general de Movilidad, Lorena del Valle; el gerente de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM), José Ramón Orta, y el presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril, Miquel Àngel Riera.

Los cuatro bloques que forman el antiguo conjunto de la estación han sido rehabilitados y también se ha mejorado el acceso ferroviario a la vía uno y modernizado tanto de las fachadas como del entorno exterior.

Asimismo, se ha reordenado el acceso de viajeros, renovado las cubiertas, mejorado la plaza exterior y del alumbrado, y también se han recuperado espacios interiores para nuevos usos de servicio.

El proyecto ha supuesto una inversión de cerca de 445.000 euros y ha sido cofinanciada con fondos del factor de insularidad. Según ha informado la Conselleria, responde al acuerdo de colaboración firmado entre SFM y el Ayuntamiento de Marratxí con el objetivo de poner en valor una infraestructura ferroviaria clave y mejorar la calidad del servicio y de su entorno.

Con esta actuación, la estación del Pont d'Inca cuenta con nuevas dependencias destinadas a usos internos de SFM, como una oficina y espacios de apoyo al mantenimiento de las estaciones.

Además, albergará una oficina desde la que trabajará el nuevo personal encargado de desarrollar el programa de comunicación, dinamización sociocultural y divulgación del patrimonio histórico ferroviario impulsado por SFM, con el objetivo de acercar el ferrocarril a la ciudadanía y poner en valor su legado patrimonial y cultural.

En cuanto al nuevo local cedido a la Asociación de Amigos del Ferrocarril, este espacio se convertirá en un punto de encuentro y de referencia para las personas aficionadas al mundo del ferrocarril en Mallorca.

Según han destacado desde el Govern, la nueva sede permitirá centralizar la actividad de la entidad e impulsar acciones de divulgación y difusión del patrimonio ferroviario. Así, el local acogerá conferencias, charlas y debates vinculados al mundo del ferrocarril y al modelismo ferroviario y una maqueta a escala de la estación del Pont d'Inca.

Además, contará con vitrinas con documentación y material histórico propio de la asociación, y con una biblioteca especializada con más de 400 volúmenes que podrán consultarse.

El traslado de la sede de la asociación, hasta ahora ubicada en la estación Intermodal, permitirá desarrollar su actividad en mejores condiciones y, al mismo tiempo, facilitar la reorganización de los espacios vinculados al proyecto de mejoras de la reforma de la estación Intermodal.