La rentabilidad de la vivienda en Baleares cierra 2025 en 4,3%, la más baja de España

Archivo - Varias personas pasan junto a los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La rentabilidad media anual de la vivienda en Baleares ha cerrado 2025 con un 4,3%, un 0,3 punto menos que hace un año y la más baja de España, según datos de Fotocasa.

Por municipios, Santa Eulària (2,8%) e Ibiza (3,6%) se sitúan entre los que tienen una rentabilidad por debajo del 5%.

En términos generales, la rentabilidad media anual por alquilar una vivienda en España cerró 2025 con una caída de 0,8 puntos respecto a 2024, hasta alcanzar un 5,9%.

De acuerdo con la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, la caída de la rentabilidad de la vivienda se explica por "el fuerte encarecimiento del precio de compra" a un ritmo cercano al 20%, muy superior al del alquiler, aunque este se encuentre "en máximos históricos y sigue registrando subidas significativas".

Este "desajuste" hace que la inversión inicial para comprar y poner una vivienda en alquiler sea más elevada, lo que modera el rendimiento final, aunque sigue presentando "una cifra sólida en términos históricos y muy competitiva frente a otros productos de inversión", según explica Matos.

La portavoz del grupo ha añadido que esto confirma que "la vivienda continúa funcionando como un valor refugio", especialmente en un contexto de "incertidumbre económica geopolítica y fuerte presión de la demanda sobre el mercado del alquiler".

En 2025 la rentabilidad del alquiler de vivienda ha disminuido en 14 comunidades, siendo el valor igual o superior a la rentabilidad de España (5,9%) en 10 de ellas: Castilla-La Mancha (7,8%), Cataluña (7,4%), Castilla y León (6,9%), Aragón (6,9%), Extremadura (6,8%), Navarra (6,7%), La Rioja (6,6%), Asturias (6,3%), Comunitat Valenciana (6,3%) y Región de Murcia (6,2%).

Por debajo de la rentabilidad media se encuentran País Vasco (5,8%), Cantabria (5,7%), Galicia (5,6%), Canarias (5,5%), Andalucía (5,1%), Madrid (4,7%) y Baleares (4,3%).