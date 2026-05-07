Repatrían a cinco menores migrantes no acompañados que estaban tutelados en Eivissa

Archivo - Dos migrantes pasean por la calle, a 27 de julio de 2025, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

FORMENTERA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado que en las últimas semanas se ha llevado a cabo la repatriación de cinco menores migrantes no acompañados que se encontraban bajo la tutela del Consell d'Eivissa.

Lo ha dicho durante la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes de Baleares que ha tenido lugar la mañana de este jueves en el faro de La Mola, en Formentera.

"Aunque nos decían que era imposible, ha sido posible en Eivissa en las últimas semanas y se ha producido las primeras repatriaciones de menores migrantes no acompañados", ha señalado.

Pese a que Prohens no ha detallado cuántos menores han sido repatriados, fuentes del Ejecutivo autonómico han confirmado a Europa Press que son cinco.

Todos ellos, ha asegurado la presidenta autonómica, mantienen un contacto directo con sus familias. "Si hay voluntad, devolver a los menores no es solo posible sino que es positivo", ha afirmado.

Acelerar la repatriación de menores extranjeros no acompañados es una de las cuestiones que Prohens reclamó hace dos semanas a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en una reunión que mantuvieron en Palma.

La ministra dijo que el Gobierno, en estos casos, se ciñe al derecho internacional que pone por delante la defensa del interés del menor y atribuyó esta petición a supuestos acuerdos con la extrema derecha.

Prohens ha enmarcado el anuncio de este jueves en el aumento del 33% de la llegada de migrantes en patera registrado en lo que va de año en Baleares, donde han arribado cerca de 1.500 personas.

La presidenta ha alertado de la presión que esta situación genera sobre los ayuntamientos y los consells, especialmente ante la llegada de menores migrantes. Las instituciones insulares, ha dicho, tutelan más de 700.

Prohens ha valorado positivamente que Rigo dijera que "no tiene sentido" derivar a menores de otras comunidades autónomas a Baleares dada la situación de sobreocupación de los centros de protección de menores, algo que han logrado "tras más de dos años de denuncia pública".