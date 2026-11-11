Representantes de la Comisión Europea visitan Baleares para conocer varios proyectos de investigación - CAIB

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Comisión Europea ha conocido de primera mano diversos proyectos de investigación que se desarrollan en Baleares en los ámbitos de la salud y la astrofísica y han visitado el Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (Idisba), en el Hospital Son Espases, y el Complejo Balear de Investigación, situado en el ParcBit.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación esta visita de campo ha formado parte de las jornadas de trabajo del Comité de Seguimiento del Programa del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.

En ellas han participado la jefa de Unidad de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, Patricia Pérez-Gómez, y la relatora del Programa, Ana Rancaño, junto con el representante de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (Uafse), Juan Carlos Sánchez, y la directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, Bárbara Barceló.

En el Idisba, la delegación ha mantenido un encuentro con los investigadores predoctorales María Antonia Caro y Joan Siquier, así como con sus directores de tesis, para conocer la evolución de los proyectos científicos que desarrollan con financiación del FSE+.

La investigación de Caro se centra en el uso de la genética y la inteligencia artificial para mejorar la detección y la comprensión del cáncer hereditario. Su trabajo contribuye a la creación del primer registro de familias afectadas por esta enfermedad en Baleares.

Por su parte, Siquier estudia cómo se mide la eficacia de los tratamientos en los estudios sobre enfermedades cardiovasculares. Su investigación analiza si los indicadores estadísticos reflejan la evolución y experiencia de los pacientes de los hospitales de las Islas con el objetivo de contribuir a mejorar las recomendaciones médicas.

La visita ha continuado en el Complejo Balear de Investigación, en el ParcBit, donde la delegación ha conocido las líneas de trabajo del investigador predoctoral Raúl Rodríguez y de la investigadora postdoctoral Eleanor Hamilton.

Rodríguez utiliza inteligencia artificial para detectar ondas gravitacionales, mientras que Hamilton desarrolla modelos matemáticos y simulaciones mediante superordenadores para estudiar las colisiones y fusiones de agujeros negros y facilitar la interpretación de las señales captadas por los detectores terrestres y espaciales. La visita al Complejo también ha contado con la presencia de la directora del Instituto de Aplicaciones Computacionales de Código Comunitario (IAC3), Alicia Sintes.

Las jornadas han continuado con la reunión del Comité de Seguimiento del Programa FSE+ 2021-2027 de Baleares. La reunión tiene por objetivo evaluar el estado de ejecución del fondo comunitario, el cumplimiento de los indicadores y el desarrollo de las políticas financiadas en materia de empleo, inclusión social, educación e investigación científica.

Tras una reunión técnica entre los equipos de la Comisión Europea, la Uafse y la Dirección General, la sesión del Comité de Seguimiento ha continuado en Ca n'Oleo, donde se han abordado los balances de ejecución del programa FSE+ 2021-2027, los marcos de rendimiento, las actuaciones de comunicación y los procesos de gestión de los recursos europeos.