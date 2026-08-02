Rescatada una mujer herida tras caer en una zona de piedras en el Delta en Llucmajor

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo
PALMA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los Bomberos de Mallorca han rescatado este domingo a una mujer que ha resultado herida tras caer una zona de piedras en el Delta, en Llucmajor.
Este es uno de los tres rescates que el cuerpo de bomberos ha llevado a cabo este domingo, según ha informado a los medios de comunicación.
La mujer ha sufrido una lesión en el tobillo y ha sido trasladada por el helicóptero Milana al Hospital Universitario Son Espases. El incidente ha ocurrido a las 13.00 horas.
Más tarde, a las 15.00 horas, los bomberos han rescatado a un excursionista perdido, sin agua ni comida, en Campanet. El hombre no ha necesitado asistencia médica.
Efectivos del parque de Sóller han actuado a las 17.30 horas para asistir a una persona de media edad que se ha encontrado indispuesta en la zona de los acantilados entre el Port de Sóller y el refugio de Muleta. Ha sido atendida por los sanitarios.