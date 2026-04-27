Rescatada una mujer herida tras sufrir una caída durante una excursión en Pollença

Archivo - Helicóptero la Milana
Archivo - Helicóptero la Milana - BOMBEROS DE MALLORCA - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 27 abril 2026 12:40
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PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca rescataron este domingo a una mujer de mediana edad herida tras sufrir una caída en la zona de la Serra de Sant Vicenç, en el municipio de Pollença.

Según la información del cuerpo de bomberos, el rescate tuvo lugar durante la tarde por parte de efectivos del parque de Alcúdia con la ayuda del helicóptero la Milana.

Tras rescatar a la mujer, esta fue traslada al Hospital Universitario Son Espases.

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