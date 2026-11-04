Rescatadas 15 personas de origen magrebí a 30 millas al sureste de Formentera

Archivo - Salvamar Shaula, embarcación de Salvamento Marítimo con base en Cariño (A Coruña), en imagen de archivo de 2025. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 personas de origen magrebí han sido rescatadas este martes, 3 de noviembre, en aguas situadas a 30 millas al sureste de la isla de Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

El rescate se produjo a las 21.25 horas y contó con la intervención de efectivos de Salvamento Marítimo y de la Guardia Civil del Puesto Principal de Sant Josep.