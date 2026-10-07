Rescatadas dos personas en un incendio en un local deportivo en Inca

Incendio en un local deportivo en Inca - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado a dos personas en un incendio originado este miércoles en un local del espacio deportivo en el municipio de Inca.

El fuego se ha declarado a las 10.30 horas y este mediodía se ha dado por extinguido, según ha informado a los medios el cuerpo de bomberos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los parques de Inca y Alcúdia, junto con dos técnicos, que tras apagar el fuego están haciendo tareas de revisión y ventilación.