Rescatado un excursionista herido en Cap Enderrocat

El helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado a un excursionista que ha resultado herido la tarde de este lunes en Cap Enderrocat.

El hombre, según han informado los bomberos, presentaba politraumatismos y ha sido evacuado en el helicóptero Milana hasta el Hospital Universitario de Son Espases.

Ha sido sobre las 20.00 horas cuando los servicios de emergencias han recibido el aviso y los bomberos del parque de Llucmajor se han desplazado hasta una zona de acantilados en Cap Enderrocat.

La víctima ha sido localizada gracias a un dispositivo Garmin que llevaba consigo un acompañante y un familiar en su país de origen.

El helicóptero Milana, en el que ha sido su segunda intervención durante su primer día operativo para rescates, lo ha evacuado al centro hospitalario.