Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - BOMBEROS DE MALLORCA - Archivo
PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los Bomberos de Mallorca han rescatado este viernes a un hombre que ha resultado herido tras caer en la zona del Galatzó.
El rescate ha ocurrido sobre las 15.00 horas, según ha informado el cuerpo de bomberos, que se ha desplazado hasta el lugar con el helicóptero Sa Milana.
El hombre, que estaba fatigado y ha caído mientras practicaba senderismo, ha sido trasladado al Hospital Universitario Son Espases.