Rescatado un perro caído en un pozo de entre 15 y 20 metros en Mallorca

Archivo - Camiones de Bomberos de Mallorca. Recurso. Archivo.
Archivo - Camiones de Bomberos de Mallorca. Recurso. Archivo. - BOMBEROS DE MALLORCA - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 16 diciembre 2025 20:39
Seguir en

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Mallorca han rescatado este martes a un perro que había caído en un pozo en una finca entre Muro y Santa Margalida.

Según ha informado Bomberos de Mallorca a los medios, efectivos del parque de bomberos de Inca han rescatado esta jornada a un perro, de caza, que había caído a un pozo de entre 15 y 20 metros de profundidad.

Los dueños estaban en la zona y han sido ellos los que, al escuchar los ladridos del animal, han avisado a Emergencias, que inmediatamente ha traslado el aviso a los Bomberos de Mallorca.

El suceso ha tenido lugar sobre las 17.30 horas en una finca privada situada entre Muro y Santa Margalida.

Afortunadamente, el animal ha podido ser extraído del pozo con vida, sobre las 18.30 horas, tras las labores de rescate de Bomberos.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado