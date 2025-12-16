Rescatado un perro caído en un pozo de entre 15 y 20 metros en Mallorca

Archivo - Camiones de Bomberos de Mallorca. Recurso. Archivo. - BOMBEROS DE MALLORCA - Archivo

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Mallorca han rescatado este martes a un perro que había caído en un pozo en una finca entre Muro y Santa Margalida.

Según ha informado Bomberos de Mallorca a los medios, efectivos del parque de bomberos de Inca han rescatado esta jornada a un perro, de caza, que había caído a un pozo de entre 15 y 20 metros de profundidad.

Los dueños estaban en la zona y han sido ellos los que, al escuchar los ladridos del animal, han avisado a Emergencias, que inmediatamente ha traslado el aviso a los Bomberos de Mallorca.

El suceso ha tenido lugar sobre las 17.30 horas en una finca privada situada entre Muro y Santa Margalida.

Afortunadamente, el animal ha podido ser extraído del pozo con vida, sobre las 18.30 horas, tras las labores de rescate de Bomberos.