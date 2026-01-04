Rescatados 16 migrantes a 60 millas al sur de Formentera

Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares - GUARDIA CIVIL - Archivo

FORMENTERA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 personas migrantes han sido rescatadas después de haber sido interceptadas este domingo a 60 millas al sur de Formentera.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, el rescate de estas 16 personas, de origen magrebí, se ha producido esta jornada a las 02.28 horas, a 60 millas al sur de Formentera.

En el operativo ha participado la Guardia Civil del Puesto Sant Josep de Sa Talaia y Salvamento Marítimo.