Una patera interceptada en Mallorca eleva a 104 los migrantes llegados a Baleares

Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares. Archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una patera interceptada en Mallorca ha elevado a 104 los migrantes llegados a Baleares en los primeros días de este año 2026.

Según información facilitada por Delegación del Gobierno, este sábado, a las 07.50 horas, se ha rescatado a 29 personas de origen subsahariano, en el mar al suroeste del Cap Blanc, en Mallorca.

En este rescate han intervenido la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Antes, este sábado se han interceptado otras dos pateras. La primera a las 02.40 horas, rescatándose a 13 magrebíes, a media milla del faro de la mola, al sur de Formentera. En esta actuación han intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, la Guardia Civil del Puesto de San José y Salvamento Marítimo.

La segunda embarcación interceptada este sábado ha sido localizada a las 07.50 horas, rescatándose a un total de 20 personas de origen magrebí, en el mar al sur de la isla de Formentera. En este rescate ha intervenido la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Ibiza, la Guardia Civil del Puesto de San José y Salvamento Marítimo.

Estas últimas llegadas se suman a otras dos que tuvieron lugar este viernes. La primera fue localizada a las 16.35 horas, cuando se interceptó a un total de 16 personas migrantes al sur de Formentera a bordo de la que fue la primera patera llegada a Baleares este 2026.

La segunda patera llegada este viernes a Baleares fue interceptada a las 23.38 horas de este viernes con 26 personas a bordo de origen subsahariano, en línea de costa al noroeste de Cabrera. En el rescate de estas 26 personas migrantes intervinieron finalmente efectivos del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia y Salvamento Marítimo.