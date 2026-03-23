Rescatados 24 migrantes llegados a un islote de Cabrera en patera

Archivo - Una patera localizada en la costa de Mallorca. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 24 personas migrantes llegadas al islote de Ses Bledes, en el archipiélago de Cabrera, a bordo de una patera.

La interceptación de la embarcación, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, ha tenido lugar a las 07.03 horas de este lunes.

Las 24 personas que han sido rescatadas son de origen subsahariano. Con ellas, y teniendo en cuenta los datos del Ministerio del Interior, en lo que va de año han llegado 1.177 migrantes a bordo de 56 pateras a las costas de Baleares.