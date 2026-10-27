Rescatados 42 inmigrantes de origen magrebí y subsahariano cerca de Formentera y de Cabrera

Salvamento Marítimo intercepta una patera. - CEDIDO POR SALVAMENTO MARÍTIMO

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 42 inmigrantes de origen magrebí y subsahariano han sido rescatados en la noche de ayer cerca de Formentera y de Cabrera, según informa la delegación del Gobierno en Baleares.

La primera de ellas llegó a las 20.40 horas de ayer con 17 personas de origen magrebí a bordo que fueron rescatadas a 1,5 millas al sureste de la isla de Formentera con la intervención del Puesto Principal de San José y Salvamento Marítimo.

La segunda fue interceptada a las 22.00 horas de anoche y se procedió al rescate de un total de 25 personas de origen subsahariano, a 10 millas al este de la isla de Cabrera. En este caso intervinieron Salvamento Marítimo, USECIC y Guardia Civil del Puesto de Felanitx.