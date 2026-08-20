Rescatan a 16 migrantes que navegaban a bordo de una patera al suroeste de Formentera

Archivo - Una patera localizada en la costa de Mallorca. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 16 personas migrantes que navegaban a bordo de una patera al suroeste de Formentera.

La interceptación ha tenido lugar sobre las 13.35 horas de este jueves a 13 millas náuticas de la costa, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

En total han sido rescatadas 16 personas, todas ellas de origen magrebí.

Se trata de la tercera patera que llega a las costas del archipiélago en lo que va de semana, después de que el lunes fuesen interceptadas dos con un total de 55 migrantes a bordo.

En lo que va de año, de acuerdo con el recuento elaborado por Europa Press en base a los datos del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno, han arribado a Baleares unos 4.500 migrantes a bordo de más de dos centenares de embarcaciones.