Rescatan a 29 personas que trataban de alcanzar la isla de Cabrera en patera

Archivo - Salvamento Marítimo rescata una patera. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo y el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil han rescatado este domingo a las 19.10 horas a 29 personas de origen subsahariano que trataban de alcanzar la isla de Cabrera en patera.

Según informa la Delegación del Gobierno en Baleares, la embarcación rescatada se encontraba a ocho millas al sur de la isla.

La embarcación llega después de que este sábado se rescatase a 13 migrantes que llegaron a bordo de una patera hasta Formentera, mientras que dos personas están desaparecidas tras lanzarse al mar para tratar de llegar a tierra.

La Delegación del Gobierno en Baleares informó ayer que sobre las 21.30 horas de este sábado se procedió al rescate de 13 personas, de origen magrebí, que viajaban en la embarcación, a 14 millas al sur de Formentera.

Según explicaron los integrantes de la patera, cinco personas se lanzaron al mar con la intención de ir a nado hasta tierra. Tres de ellas fueron rescatadas por el servicio marítimo de Guardia Civil y dos de ellas no han sido localizadas.

Estos migrantes se suman a los 43 que arribaron también este sábado a Formentera a bordo de tres pateras. En lo que va de año, según el recuento realizado por Europa Press en base a los datos de la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior, son ya 3.157.