Rescatan a 65 migrantes llegados en cuatro pateras a Formentera y Cabrera en las últimas horas

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 65 migrantes han sido rescatados desde la tarde de este miércoles cuando llegaban en patera a las islas de Formentera y Cabrera, momento en el que han sido auxiliados por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil, según ha informado la delegación del Gobierno en Baleares.

En concreto, entorno a las 17.45 horas, se ha procedido al rescate de dos pateras al sur de Formentera. La primera, a 29 millas al sur de la isla, y en la que iban a bordo 15 personas de origen magrebí; la segunda, 32 millas al sur de Formentera, y en la que iban a bordo otras 13 personas, también magrebíes.

En ambos rescates han intervenido el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, CUCO, así como Salvamento Marítimo, según fuentes de la Delegación del Gobierno.

Ya entrada la noche, a las 23.55 horas, se ha procedido al rescate de un total de 17 personas de origen magrebí, en esta ocasión a cinco millas al sur de la isla de Cabrera, con la intervención del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo.

A las 00.30 horas de este jueves se ha llevado a cabo un cuarto rescate, una patera con 20 personas de origen magrebí a bordo, y que estaba a 48 millas al sur de Cabrera. Además de Salvamento Marítimo, ha ayudado en el rescate el puesto de Felanitx y la Guardia Civil de la Compañía de Calvià.