Rescatan a una ciclista tras sufrir una caída en la carretera de Sa Calobra

Rescate de una ciclista en la carretera de Sa Calobra. - BOMBEROS DE MALLORCA
PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
Bomberos de Mallorca han rescatado este miércoles a una ciclista que sufrió una caída en la carretera de Sa Calobra.
Según han informado, en el operativo han intervenido del parque de Sóller y el helicóptero Milana para acceder a la zona en la que había caído la víctima.
La mujer ha sido evacuada y está siendo atendida y estabilizada por los servicios sanitarios. Cuando finalice esta atención, el helicóptero la evacuará al Hospital Son Espases, donde seguirá recibiendo atención médica.