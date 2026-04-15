Rescatan a una ciclista tras sufrir una caída en la carretera de Sa Calobra

Rescate de una ciclista en la carretera de Sa Calobra.
Rescate de una ciclista en la carretera de Sa Calobra. - BOMBEROS DE MALLORCA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 15 abril 2026 16:37
PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Mallorca han rescatado este miércoles a una ciclista que sufrió una caída en la carretera de Sa Calobra.

Según han informado, en el operativo han intervenido del parque de Sóller y el helicóptero Milana para acceder a la zona en la que había caído la víctima.

La mujer ha sido evacuada y está siendo atendida y estabilizada por los servicios sanitarios. Cuando finalice esta atención, el helicóptero la evacuará al Hospital Son Espases, donde seguirá recibiendo atención médica.

