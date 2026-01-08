Rescatan a cinco excursionistas y un guía perdidos en Sa Fosca, uno de ellos con una fractura en el tobillo

Rescatados cinco excursionistas y un guía perdidos en Sa Fosca - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado este jueves a cinco excursionistas extranjeros y un guía que se habían perdido por el recorrido de Sa Fosca, en Escorca.

Según ha informado el cuerpo de bomberos, el 112 ha recibido un avisó a través de una radiobaliza de emergencia con las coordenadas de localización.

Los Bomberos han activado el helicóptero Milana que, a pesar de las fuertes rachas de viento, ha llevado a cabo el rescate con una grúa.

Una de las personas presentaba una fractura de tobillo y ha sido evacuada hasta el Hospital Universitario de Son Espases, en coordinación con el Samu 061.