Rescatan el cuerpo del fallecido en el desprendimiento de Es Castell

Servicios de emergencias desplegados en Es Castell. - CAIB

MENORCA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las labores para levantar la roca de 20 toneladas bajo la que se encuentra el hombre fallecido debido al desprendimiento ocurrido la madrugada desde este martes en la Cala Sant Esteve, en Menorca, han finalizado esta tarde, cuando se ha podido recuperar el cuerpo.

El alcalde de Es Castell, Lluís Camps, ha explicado que se han utilizado dos cojines de elevación neumáticos y una grúa y que la operación ha sido compleja técnicamente.

El desprendimiento de la roca se ha producido alrededor de las 04.30 horas de la madrugada de este martes, de manera que el cuerpo sin vida del hombre ha permanecido sepultado durante más de diez horas.

Este miércoles está previsto que un equipo del Observatorio de Riesgos Naturales y Emergencias (RiscBal) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) evalúe en profundidad el estado de la zona donde se ha producido el desprendimiento.

Los especialistas también analizarán el riesgo al que están expuestas las viviendas que han sido desalojadas de forma preventiva, ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES

Desde el momento en el que se ha notificado el desprendimiento al 112 se ha activado la Unidad Operativa de Emergencias de Menorca, que se ha desplazado al lugar de los hechos junto con el resto de agentes de emergencias de la isla.

Al mismo tiempo se han activado las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y el servicio de psicólogos para atender a los familiares afectados. También se ha coordinado toda la operatividad logística con el resto de organismos para actuar ante la emergencia.

La Dirección General de Emergencias e Interior se ha puesto inmediatamente en contacto con las autoridades locales e insulares para ofrecerles todo el apoyo técnico necesario.

El director general, Pablo Gárriz, se ha desplazado hasta Es Castell para evaluar la situación y ha señalado que las líneas de trabajo de los servicios de emergencias serán estabilizar el edificio, extraer al fallecido, ofrecer asistencia psicosocial a los familiares e identificar las zonas que puedan necesitar consolidación o revisión para evitar cualquier riesgo.

"Estamos haciendo un seguimiento constante para prestar todo el apoyo técnico que sea necesario", ha señalado.

El Plan Territorial de Protección Civil de Baleares (Platerbal) está activado en su nivel cero desde el pasado viernes a raíz de un desprendimiento de rocas ocurrido en Esporles.

Esto permitirá ofrecer al Ayuntamiento de Es Castell, al igual que el viernes al de Esporles, "todo el apoyo y la información técnica necesaria para poder tomar las decisiones que considere oportunas".

Desde la Dirección General de Emergencias e Interior han pedido prudencia a la ciudadanía ante los episodios de fuertes vientos que se esperan en el archipiélago en las próximas horas, que podrían provocar desprendimientos.

Frente a esta situación han recomendado evitar zonas de riesgo como acantilados, taludes, torrentes y laderas inestables; no detenerse ni estacionar cerca de muros, rocas o árboles de gran tamaño; limitar los desplazamientos, especialmente por carreteras de montaña; alejarse de las piedras o de la tierra que pueda estar en la calzada; y mantener distancia de edificios o elementos que se encuentren en mal estado.