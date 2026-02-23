Rescatan a dos hombres que se habían accidentado con su embarcación en Cala Gamba

Policías nacionales ayudan en un rescate a dos hombres en una embarcación accidentada en cala Gamba - POLICÍA NACIONAL

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y los servicios sanitarios han rescatado este lunes a dos hombres que se habían accidentado con su embarcación en la zona de Cala Gamba.

Según ha informado la Policía en un comunicado, alrededor de las 07.00 horas, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano acudió a la zona de Cala Gamba después de que en el 091 se alertase de que un barco había colisionado contra un rompeolas a consecuencia de la niebla.