Rescatan a un excursionista deshidratado en el Coll des Coloms

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado este martes a un senderista que se encontraba deshidratado en la zona del Coll des Coloms.

La intervención ha ocurrido alrededor de las 15.00 horas, cuando el helicóptero sa Milana se ha desplazado a este punto de la Serra de Tramuntana para asistir a este hombre, según han informado los Bomberos de Mallorca.

Los bomberos han subido al excursionista a la aeronave y le han llevado hasta el Monasterio de Lluc.