Rescatan a una excursionista lesionada en el Torrent de Pareis

Efectivos de los Bomberos de Mallorca rescatan a una mujer lesionada en el Torrent de Pareis.
PALMA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los Bomberos de Mallorca han rescatado a una excursionista de unos 70 años que ha sufrido una lesión en la muñeca en el Torrent de Pareis.
Los hechos han tenido lugar sobre el mediodía de este sábado, según ha informado el servicio de seguridad.
La mujer estaba realizado una excursión por el Torrent de Pareis junto a un grupo de personas cuando ha sufrido una caída y se ha lesionado la muñeca.
Hasta ahí, en helicóptero, se han desplazado efectivos de los Bomberos de Mallorca. La han inmovilizado y la han evacuado mediante un ciclo de grúa.
Posteriormente ha sido trasladada al Hospital Universitario de Son Espases para su valoración médica. El resto de excursionistas han seguido la ruta con normalidad.