Rescatan a un joven excursionista herido entre Cúber y la Font des Prat

Archivo - El helicóptero de los Bomberos de Mallorca. - BOMBEROS DE MALLORCA - Archivo

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado a un joven excursionista que ha resultado herido cuando se encontraba en un punto de la ruta GR-221 situado entre el embalse de Cúber y la Font des Prat.

Los efectivos del parque de Inca, según ha informado el cuerpo de emergencias, han sido activados sobre las 18.00 horas de este lunes.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos del Grupo de Rescate de Montaña para rescatar y asistir al joven.

Posteriormente ha sido evacuado en helicóptero hasta el Hospital Universitario Son Espases.