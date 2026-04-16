Rescatan y trasladan a Son Espases a una persona herida en Betlem

Bomberos de Mallorca en un helicóptero. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado y trasladado al Hospital Universitario de Son Espases a una persona que ha resultado herida en Betlem (Artà).

El rescate ha tenido lugar sobre las 09.00 horas de este jueves en la playa de Es Caló de Betlem, según ha informado el cuerpo de emergencias.

Efectivos del parque de Artà y un helicóptero se han desplazado hasta el lugar para rescatar al herido.

Después ha sido trasladado por el aire hasta el Hospital Universitario de Son Espases.